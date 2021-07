Wereldberoemde poppenspeler en Staphorster schilder maken van het nieuwe Stedelijk in Meppel een écht museum

Wat 25 jaar lang Kunsthuis Secretarie was, is nu het Stedelijk Museum Meppel. De ‘overgang van kunsthuis naar écht museum’ zit in een vaste collectie en goede wisseltentoonstellingen, volgens voorzitter Jaap van der Veen. De ambitie is groot: trekt het museum nu jaarlijks nog zo’n vierduizend bezoekers, in de toekomst moeten dat er tienduizend worden.