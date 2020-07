Wereldklasse-status moet Nationaal Park Weerribben-Wieden nog meer uitstraling geven: ‘Komt juist in deze coronatijd goed uit’

video & quiz Deze egel loopt door Steenwijk met een zender aan z’n kont: dit is waarom

11:10 We kennen ze allemaal, maar wat weten we eigenlijk van egels? Zeker nu het niet goed met ze gaat, is er alle reden voor onderzoek. Op egelsafari in Steenwijk, met hét egelmeisje van Nederland: Merel Klaarmond. Bliep. Bliep. Bliep. ,,Oh, hier zit-ie!’’