Wereldrecordpoging molendraaien in Nederland: ‘Hoe meer aandacht voor de molens, hoe beter’

Tussen 11.00 en 12.00 uur zijn de molens, verdeeld over elf provincies, gelijktijdig in werking. Henk Ruiterkamp, eigenaar van de Lindesche Molen in Vorden, doet mee en is enthousiast. ,,Ik vind het prachtig dat het georganiseerd wordt. Hoe meer aandacht voor de Nederlandse molens, hoe beter.”

Over de grens

Het molendraaien beperkt zich morgen niet tot Nederland. ,,Molens in België, Duitsland en Oostenrijk zijn aan het proefdraaien en zelfs in Nieuw-Zeeland doet een molen mee”, vertelt Willem van Breenen van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

Ruiterkamp benadrukt het belang van de molens. ,,Toen onze molen in 1856 gebouwd werd, was dat een grote vooruitgang. Nu is het cultureel erfgoed. Over honderd jaar zullen windmolens dat ook zijn. Ik vind het belangrijk om de molens in stand te houden voor het nageslacht, daar wil ik graag aan bijdragen. Ons doel is: draaien, draaien en draaien.”

Leeftijdsverschil

Om bij het gilde te mogen horen, moet je examen doen. ,,We zien dat de gemiddelde leeftijd hiervoor met zo’n 30 jaar omhoog is gegaan. Vroeger waren het vooral twintigers, nu zijn het toch al gauw 50-plussers”, vertelt Van Breenen.

Veel van de molens die morgen meedoen, zijn open voor bezichtiging, waaronder de Lindesche Molen in Vorden en de Monnikenmolen in Sint-Jansklooster. Meer deelnemende molens in de buurt zijn te vinden op de website van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.