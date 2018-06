Werk aan fietspad bij Punthorst ligt stil na geschil aannemer en gemeente

Inzet is de vraag wie verantwoordelijk is voor extra werkzaamheden en de kosten daarvan. Beide partijen zijn daarover in overleg, maar zonder overeenstemming gaat er geen schop de grond in, stelt de aannemer. Algemeen directeur Gijs Ploegmakers van Ploegam laat via een woordvoerder weten, dat hij weigert commentaar te geven op de ontstane impasse. ,,Wij zeggen in dit stadium niets."

Vorige maand werd nog feestelijk stil gestaan bij wat toen leek op de start van de werkzaamheden. De bedoeling was ook tijdens de zomervakantie door te werken om het fietspad zo snel mogelijk af te krijgen.

Ook de Staphorster wethouder Bert Krale houdt zich op de vlakte. Hij wil niet zeggen om welke extra werkzaamheden en bijkomende kosten het gaat. ,,Ik laat het bedrag in het midden, maar dat het om meer dan duizend euro gaat is duidelijk. Belangrijkste nu is dat we in overleg met de aannemer zijn en dat we tot een oplossing komen."

Arbitrage

Volgens Krale komt het wel vaker voor dat er tijdens uitvoering van projecten 'grijze gebieden' ontstaan. ,,En rijst de vraag wie verantwoordelijk is voor het extra werk en de kosten." Krale heeft goede hoop het met de aannemer tot een goed einde te brengen. ,,Als dat niet het geval is, wordt het een zaak van de arbitragecommissie en daarna mogelijk zelfs de rechter. Duidelijk is dat één van beide moet betalen." Volgens de gemeente zouden eventuele extra werkzaamheden in het contract staan en is Ploegam dus verantwoordelijk voor de uitvoering en betaling daarvan.

Veiligheid