Wethouder dreigt met juridische stappen: klachten Genemuider woonwijk moeten snel worden verholpen

In de startblok­ken voor de bouw van nog eens honderden woningen in Genemuider wijk

14:21 Waar ooit de golven van de Zuiderzee klotsen en wat later de poldergronden bij Genemuiden waren, verrijst nu de nieuwste woonwijk van de tapijtstad: ’t Tag. Het oostelijk deel was in 2012 met 350 woningen volgebouwd. In Tag West staan al ruim 180 woningen en de bouwactiviteiten gaan voortvarend verder en schieten aardig op in de richting van de in de eerste fase maximaal 230 te bouwen huizen.