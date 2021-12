Wethouder en raadsleden vormen top kandidatenlijst SGP Zwartewaterland

video + update Vrouw uit Zwolle (68) omgekomen bij ongeval op provincia­le weg tussen Hasselt en Zwolle

Een 68-jarige vrouw uit Zwolle is vanochtend om het leven gekomen bij een ongeval op de provinciale weg tussen Hasselt en Zwolle. Haar auto is langs de weg in de sloot beland na een aanrijding met een vrachtwagen. De weg is compleet afgesloten voor onderzoek.

6 december