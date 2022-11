Wethouder Harrie Rietman zwijgt, en denkt diep na over positie nadat vertrouwen in hem is opgezegd

Steenwijk­se Manon redt kitten met kinderhand­boei om haar nek: ‘Kan dit nog steeds niet vertellen zonder te huilen’

Aan een onfortuinlijke dag voor een kitten is woensdag 2 november toch een goed einde gekomen. Het dier werd door Manon uit Steenwijk gevonden met een kinderhandboei om haar nek. De politie is nu op zoek naar de daders achter de mishandeling. En Manon? Die besloot het katje nadat het twee weken in quarantaine had gezeten bij het asiel te adopteren met haar vriend.

23 november