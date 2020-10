Wethouder Knol van Zwartewaterland zwaar onder vuur over bemoeienis met bouw Knarrenhof

Poll Langs de deur met Halloween of Sint Maarten? 'Het mag, maar wees waakzaam’

18:33 In griezelkostuum of met een lampion langs de deuren lopen? Doe het dit jaar niet. Die dringende oproep doen verschillende veiligheidsregio’s in het westen van het land. In de regio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland is een dergelijk advies niet van kracht. Flevoland besloot het vanavond alsnog af te raden.