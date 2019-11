Wethouder Lucas Mulder van Staphorst beticht van vriendjespolitiek en eigengereid gedrag

update Vermiste Denise (13) uit Meppel na grote zoekactie weer terecht

15 november De vermiste 13-jarige Denise uit Meppel is weer terecht. Het verstandelijk beperkte meisje was sinds gistermiddag spoorloos, waarna bij haar zorginstelling alle alarmbellen rinkelden. Na een grote zoekactie van de politie werd ze een etmaal later weer gevonden.