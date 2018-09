Wethouder Oene Akkerman stapt op

Video Hoogsei­zoen breekt aan voor Notengaard Bisschop in Kallenkote

27 september Met een zachte plof vallen de walnoten links en rechts in het gras. Vanaf nu is het drie weken aanpoten voor Paulien en Roderik de Vries van Notengaard Bisschop in Kallenkote, één van de grootste van Nederland. De walnoten en hazelnoten zijn momenteel zo goed als rijp, vallen vanzelf uit de bomen en moeten geraapt worden voor de muizen ermee aan de haal gaan.