Wethouder Slingerland door het stof om antwoorden over gewraakte in- en uitrit bij Hasselt

,,Het proces is toch iets anders verlopen dan ik naar voren heb gebracht’’, aldus Slingerland in de brief. Hij stelt dat bepaalde ambtelijke informatie hem nooit heeft bereikt, waardoor zijn antwoorden op raadsvragen ineens in een heel ander licht komen te staan. ,,Ik heb altijd gezegd dat dat de gemeente er een beperkte invloed op had, omdat de provincie er over ging. Nu is mij gebleken dat het toch iets anders ligt. Dat verdoezel ik niet en daarom heb ik de brief tekst en uitleg gegeven.’’