‘Wethouder Zwartewaterland wist meer over omstreden in- en uitrit Hasselt’: oppositie eist vanavond opheldering

De oppositiepartijen BGZ, CDA en VVD willen daarom vanavond, als de gemeenteraad voor het eerst vergadert in 2021, met de wethouder in debat over zijn naar de raad gestuurde excuusbrief. ,,Het lijkt toch wat anders te liggen dan de wethouder heeft gezegd en in zijn brief schrijft’’, aldus VVD-fractievoorzitter John Smits. ,,Daarom hebben we als oppositiepartijen overleg gehad en vragen we om de brief vanavond op de agenda te plaatsen, zodat we de wethouder daarover kunnen bevragen.’’