Wetland wijst in de Kop van Overijssel huurwoningen aan voor jongeren

Voor jongeren in de Kop van Overijssel die weg willen onder de vleugels van pa en mag gloort er hoop. Wetland Wonen gaat in vrijwel alle kernen in het werkgebied woningen aanwijzen die uitsluitend worden verhuurd aan jongeren tot 23 jaar. Alleen de waterdorpen Dwarsgracht en Belt-Schutsloot vallen buiten de boot.

,,Het gaat om in totaal 153 huizen, 101 in de gemeente Zwartewaterland en 52 in de gemeente Steenwijkerland’’, zegt directeur Marcel Timmerman over de omvang van het labelen van de woningen voor jongerenhuisvesting. Naast de aan te wijzen woningen zijn er in de afgelopen maanden voor dezelfde doelgroep in Vollenhove vier nieuwe appartementen gebouwd. Die maken deel uit van de herstructurering van de Canneveltstraat, de Wheeme en de Doeveslag. Voor de voor jongeren bestemde huurwoningen zijn vooral kleinere huizen met veelal één slaapkamer. Wetland Wonen heeft een maandelijkse huurprijs vastgesteld van maximaal 424,44 euro.

Wanneer de 153 gelabelde woningen beschikbaar komen is volgens Timmerman niet precies aan te geven. ,,Ze zijn allemaal nog verhuurd. Op het moment dat een huurder vertrekt komt er het kaartje jongerenwoning aan te hangen en kan de woning aan iemand uit de doelgroep worden aangeboden.’’ Belangstellenden kunnen reageren via de Woningzoeker, een samenwerkingsverband van vijf woningcorporaties in de regio, naast Wetland Wonen, Beter Wonen IJsselmuiden, deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ.

Cijfers wijzen volgens Timmerman uit dat er onder de doelgroep ‘een bepaalde mate van behoefte is'. Volgens hem staan bijna 90 jongeren uit de gemeente Zwartewaterland ingeschreven als woningzoekende en bijna 50 uit de gemeente Steenwijkerland. ,,Door woningen specifiek voor hen te labelen proberen wij te voorzien in de vraag’’, zegt de directeur van Wetland Wonen. Hij heeft wel de indruk dat jongeren steeds langer thuis blijven wonen, maar dat hoeft volgens hem niet samen te hangen met het ontbreken van voldoende aanbod. ,,Niet iedere jongere zoekt een huurwoning. Een woonwensenonderzoek in Wanneperveen wees uit dat jongeren ook behoefte hebben aan een koopwoning. Met de lage rente is die voor hen nu haalbaar.’’

Huurprijs op maat

Wetland Wonen heeft voor een deel van haar ongeveer 3.000 huurwoningen een wat wordt genoemd ‘huurprijs op maat’ ingevoerd. Dat houdt volgens Marcel Timmerman in dat de woningcorporatie voor woningen boven de 607,46 euro twee prijzen hanteert: een basishuurprijs en een lagere huurprijs voor mensen met een smallere portemonnee. ,,Dat maakt het mogelijk dat zoveel mogelijk mensen bij ons de woning kunnen vinden die ze zoeken.’’