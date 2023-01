Wetland Wonen barst van bouwplannen, maar kent ook de bedreigingen

Van energiela­bel E, via C naar A: Staphorst werkt aan een duurzaam gemeente­huis

Het verduurzamen van de buitenzijde van het gemeentehuis in Staphorst is gereed. Daarnaast zijn de installaties vervangen en worden deze op dit moment ingeregeld. Door het uitvoeren van de verschillende maatregelen is energielabel C bereikt. Maar Staphorst wil meer, en gaat op weg naar energielabel A.

10 januari