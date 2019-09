Wetland Wonen bouwt nog wel even door in Vollenhove en Sint Jansklooster

De herstructurering van de Cannveltstraat en omliggende straten nadert het einde met de oplevering van de vijftien eensgezinswoningen en vier jongerenappartementen. Ze zijn inmiddels allemaal verhuurd. De woningen zijn gasloos en, energiezuinig en hebben een volledig elektrische installatie en daarom voorzien van zonnepanelen. Er is in het plangebied nog ruimte voor negen woningen. Zoals de zaken er nu voor staan worden die in 2024 gebouwd. ,,De afgelopen jaren zijn er 79 woningen gesloopt en in als we daar klaar zijn, zijn er in totaal 76 nieuwe woningen gebouwd.’’

Ondertussen is de woningcorporatie volop bezig met het maken van plannen van de invulling van het terrein aan de Molenberg en Clarenberglaan. Na de sloop van de verouderde huizen worden daar 18 huurwoningen en 12 grondgebonden appartementen gebouwd. ,,Op z’n vroegst start de bouw eind 2020’’, aldus Timmerman. Wetland Wonen gaat daarnaast kijken wat er verder moet gebeuren met het verouderde woningbezit in Vollenhove.

Sint Jansklooster

De bouw van sociale hofwoningen in Sint Jansklooster is in mei begonnen. De verouderde huurwoningen op de hoek van de Van Isselmudenstraat en Bonkenhaveweg waren enkele jaren daarvoor al afgebroken.

Op de kale plek, jarenlang een doorn in het oog van de bevolking, komen veertien nieuwe woningen te staan. Ze worden gebouwd in een u-vorm met in het midden een groene ruimte, zodat er hofjes ontstaan. ,,De oplevering is in de loop van volgend jaar’’, zegt Timmerman. Daarna gaat Wetland Wonen verder in ‘Klooster’ met de sloop van nog eens19 woningen aan beide straten en de Monnikenweg en vervangende nieuwbouw.

Sloop

In Genemuiden is Wetland Wonen bezig met het verbeteren van Woon-, zorg- en dienstencentrum de Meente, met sloop van verouderde delen en de nieuwbouw van 43 appartementen, en een groot renovatieproject voor 144 woningen in de wijk Binnenlanden-West. Achttien huizen in de Mr. Steenbergenstraat en Stuivenbergstraat vallen ten prooi aan de slopershamer.

,,De eerste bewoners zijn inmiddels verhuisd, en de leegkomende woningen verhuren we nu tijdelijk tot het moment van de sloop. Dat is over anderhalf tot twee jaar aan de orde’’, zegt Marcel Timmerman. Hij geeft aan dat is begonnen met het maken van het nieuwbouwplan. De werkzaamheden aan de andere 126 woningen zijn geknipt in drie fasen, waarvan de eerste 44 woningen de komende maanden onder handen worden genomen.

Er is in overleg met de huurders per woning een plan van aanpak gemaakt, waarbij naast de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden de mogelijkheid bestaat om – tegen een huurverhoging – extra opties af te nemen zoals het treffen van isolerende maatregelen en de plaatsing van zonnepanelen. De verbetering van de woningen in de twee andere fasen is ingrijpender.