Wetland Wonen koopt 147 huurhuizen in noordelijke kernen Steenwijkerland

Wetland Wonen koopt 147 sociale huurwoningen in vier noordelijke dorpen van de gemeente Steenwijkerland van collega Woonconcept. ,,Voor de huurders verandert er niets”, geeft directeur-bestuurder Nicole Peeters van Woonconcept aan over de deal die op 1 januari 2020 in gaat.

,, De verkoop van de woningen verandert niets aan het huurcontract. De huur blijft hetzelfde en de voorwaarden waaronder de mensen huren ook. Het onderhoud dat al gepland staat, gaat gewoon door.’’ De transactie omvat 60 huizen in Oldemarkt inclusief woonzorgcomplex De Landerijen, 59 in Willemsoord, 16 in Eesveen en 12 in Kuinre.

Het in Vollenhove gevestigde Wetland Wonen verstevigt hiermee de positie op de woningmarkt in Steenwijkerland, waar het tot op heden vooral in de zuidelijke kernen actief is. ,,De woningverkoop vloeit voort uit de landelijke indeling in woningmarktregio’s”, zegt directeur-bestuurder Marcel Timmerman. ,,Steenwijkerland valt eigenlijk buiten de regio van Woonconcept dat vooral in Drenthe opereert. Daarop is overleg op gang gekomen om er voor te zorgen dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn en blijven. Dat heeft geleid tot de aankoop van de 147 woningen in het noordelijk deel van de gemeente’’, aldus Timmerman. Hij geeft aan dat via een ontheffing van het ministerie Woonconcept de positie in de kern Steenwijk behoudt.

Nieuwbouw

Beide corporaties hebben ook afspraken gemaakt over de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Wetland Wonen bouwt tot 2023 in de kernen Scheerwolde, Willemsoord, Oldemarkt en Kuinre in totaal 45 woningen en in de kern Steenwijk 62.