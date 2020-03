Wetland Wonen voert alleen nog spoedreparaties uit

Woningcorporatie Wetland Wonen in Vollenhove voert tot 6 april alleen service- en onderhoudswerkzaamheden in woningen uit als er sprake is van spoedgevallen, zo heeft directeur/bestuurder Marcel Timmerman besloten.

,,Bij een aanvraag wordt gevraagd of er sprake is van ziekte (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en of koorts) binnen het huishouden en onze vakman kan dat bij aankomst nogmaals vragen. Als er zieke mensen in de woning zijn komt hij niet binnen’’, geeft woordvoerster Marieke Bentink de gang van zaken weer.

Huismeester

Wetland Wonen heeft nog meer maatregelen getroffen in verband met het coronavirus. Zo komt Co van Asselt tot 6 april niet in de gebouwen waarvoor zij huismeester is. ,,Bij een acute noodsituatie beoordeelt Wetland Wonen of en hoe de huismeester van dienst kan zijn.’’

De beoordeling van de woning van een vertrekkende huurder en het overhandigen van de sleutel aan een nieuwe huurder vindt pas plaats als de vertrekkend of toekomstig huurder geen ziekteverschijnselen heeft. ,,Als dit wel het geval is dan wordt de overdracht van de woning uitgesteld’’, aldus Bentink.

Bijeenkomsten