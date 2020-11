Wie heeft hét idee voor verfraaiing verwaarloosde Vollenhoofse tunnel?

De belangenvereniging heeft een oproep gedaan om met suggesties en ontwerpen te komen. ,,Het belangrijkste is dat de aankleding een link heeft met Vollenhove. Het maakt hierbij niet uit of het over de historie gaat, het heden of zelfs een combinatie daarvan. En het gaat daarbij ook niet alleen over de binnenkant van de tunnel, maar ook de entree en de aanliggende verharding. Kortom, het is een leuke uitdaging voor mensen die een ontwerp willen maken’’, zegt voorzitter Marcel Aben.