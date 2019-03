Wie helpt Weldeyohannes op weg naar zijn droombaan als scheikundeleraar?

videoWie helpt mij op weg naar een baan? Dat is de vraag van de in Giethoorn wonende 37-jarige Weldeyohannes Bizen. De scheikundelaraar is gevlucht voor het geweld in Eritrea, verblijft sinds drie-en-een-half jaar in Nederland, is in het bezit van een verblijfstatus en wil dolgraag aan het werk.

Het project Pop Up Your Talent gaat hem en zeven andere statushouders in de gemeente Steenwijkerland de komende maanden daarbij helpen, zo geeft mede-initiatiefnemer Arnold Messelink aan. Het project draait al in Zwolle en gaat nu ook van start in Steenwijkerland dankzij een subsidie van de provincie Overijssel.

Wat behelst het project?

Messelink: ,,We willen dat elke statushouder meedoet in de maatschappij op de manier die past bij zijn of haar talent. Daarbij willen we ze ook op weg helpen naar een plek op de arbeidsmarkt. Met een verblijfsstatus mogen de mensen werken, maar er is vaak veel onduidelijk en ze zitten vaak vol met vragen. Hoe schrijf ik een sollicitatiebrief, hoe ga ik met collega’s om. Daarin gaan we ze trainen.’’

Is dit project nodig?

,,Nou en of. Het CBS heeft vastgesteld dat 84 procent van de statushouders na ruim twee jaar nog altijd in de bijstand zit. Vluchtelingen die een status hebben gekregen moeten de taal leren, op zoek naar een huis, de Nederlandse samenleving leren kennen. En dat raakt het zoeken naar een baan achterop, terwijl dat juist belangrijk is om mee te doen.’

Hoe pakken jullie het aan?

,,Pop Up Your Talent heeft drie fasen, training, meedenken en dan tot actie overgaan. Tijdens de trainingen draait het om de vraagstukken waar de statushouders mee zitten zoals talentontwikkeling, arbeidscultuur, netwerken en zichzelf presenteren. We leren ze oplossingen te creëren en vaardigheden te ontwikkelen. Daarvoor mogen we gebruik maken van het gebouw van Kindcentrum Claus in Steenwijk. Na de trainingen is er op 23 april een meedenkavond in de Meenthe, waar de acht cursisten zich presenteren aan onder meer mensen uit het bedrijfsleven in de regio. En dan moeten ze aan de slag net het volgen van een studie, vrijwilligerswerk doen of een betaalde baan.’’

Moeten ze dat alleen doen?

,,Nee. We zijn juist op zoek, via de gemeente, kerken Vluchtelingenwerk, Present en social media, naar vrijwilligers, zogenoemde maatjes. Mensen die de statushouders wegwijs willen maken. Die ze tijdens de trainingen helpen met de opdrachten en de praktische vragen. En vanuit het project is er een coach beschikbaar.’’

Scheikundeleraar

Een van de deelnemers aan Pop Up Your Talent is Weldeyohannes Bizen. In zijn land was hij scheikundeleraar en zijn grote droom is om ook in Nederland voor de klas te staan. ,,Mijn diploma is ook hier geldig, op hbo-niveau., zo hebben ze mij verteld.’’

Wat zijn de problemen bij het vinden van een baan?

Bizen: ,,Ik moet de Nederlandse taal nog veel beter leren en een rijbewijs halen. Dan kan ik aan het werk op een school, nu nog niet. Maar in de tussentijd wil ik best ander werk doen hoor. Natuurlijk het liefst iets wat dicht bij mijn beroep staat. In een laboratorium of zo.’’

Wat wil je bereiken via het project?

,,Iemand vinden die mij wegwijs maakt hoe ik moet solliciteren. En proberen in contact te komen met een bedrijf waar ik met mijn scheikundekennis iets kan betekenen. En dan uiteindelijk aan het werk. Dat is mijn droom.’’