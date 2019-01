Wie in Steenwijkerland wil Harrie zijn?

Harrie is bedacht door CNV Jongeren. Onder meer met steun van het UWV is het in tal van gemeenten in ons land al een begrip, zoals in deze regio Emmeloord, Hoogeveen en Zwolle. Steenwijkerland wil niet achterblijven, zo blijkt nu Emmy Elgersma (D66) een pleidooi heeft gehouden voor de komst van Harrie. Meerdere fracties zien er wel iets in en ook wethouder Tiny Bijl (BGL) is er wel voor te porren.

,,We gaan in de verdere uitwerking van onze afspraken met het Ondernemersplatform Steenwijkerland het Harrie-project onder de aandacht brengen bij de werkgevers’’, belooft wethouder Bijl. ,,Ook gaan we hen stimuleren hiervan gebruik te maken.’’

Hulpvaardig

Harrie staat voor Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk en is iemand die een collega bijstaat. ,,Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn veel meer geholpen met steun van een naaste collega in het bedrijf waar hij of zij aan de slag kan, dan de steun van een externe jobcoach‘’, meent Emmy Elgersma. Volgens haar kun je dan denken aan hulp bij de werkzaamheden, maar ook het aanleren van (sociale) vaardigheden, vraagbaak voor privévragen, bemiddelaar als er echt iets aan de hand is, beantwoording van vragen over de uitkering, en hulp bij de focus op scholing en ontwikkeling.