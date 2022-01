Wie steekt al die autobanden in Meppel in brand?

Nieuwe buiten­speel­rou­tes moeten kinderen in Steenwij­ker­land actief houden: ‘Goed voor creativi­teit’

Buurtwerkers Sport van Sociaal Werk de Kop hebben speciale buitenspeelroutes opgezet zodat kinderen in beweging blijven en naar buiten gaan. Het enige wat nodig is: een mobiele telefoon met mobiele data om QR-codes te scannen voor uitleg, en een bal. Het is de opmaat naar drie permanente buitenspeelroutes in Steenwijkerland.

14 januari