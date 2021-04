Wie stopt de snoeiharde knallen? Na weer een avond ‘boem, boem, boem’ kijkt Zwartsluis naar burgemeester Bilder

Staphor­ster ondernemer wil woningbouw­plan op 40 meter afstand van zijn (vee)transportbedrijf alsnog tegenhou­den

30 maart Drie weken geleden is feestelijk de eerste schop in de grond gegaan voor de tweede fase van nieuwbouwplan De Slagen in Staphorst. Toch dreigt er een kink in de kabel. De eigenaar van een transportbedrijf dat ook vee vervoert, stapt naar de Raad van State om het bestemmingsplan te vernietigen.