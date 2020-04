Wie vaarverbod Giethoorn overtreedt heeft een peperdure Pasen: boete van duizenden euro's

Stadsbei­aar­dier verzacht het leed in Hasselt met muziek over hoop en de toekomst

9 april Beiaardier Martien van der Knijff bespeelt op eerste paasdag het carillon van de Grote- of Stephanuskerk in Hasselt. De muziek is vooral bedoeld als steuntje in de rug voor de inwoners van het door het coronavirus zo zwaar getroffen stadje.