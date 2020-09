Wie wil Wiecher opvolgen als beheerder dorpshuis Blankenham?

Jong Rouveens echtpaar verbouwt oude bakkerij met gevoel voor het verleden en wint monumenten­prijs

14 september De oude bakkerij aan de Oude Rijksweg 350 in Rouveen is tegenwoordig een woonhuis. Marco Kooiker (29), aannemer van beroep, en zijn vrouw Emmily (24) hebben het pand verbouwd. Nu is het uitgeroepen tot ‘monument van het jaar’ in de gemeente Staphorst.