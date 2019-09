Wie zorgt dat het oudste restaurant van Hasselt niet verdwijnt?

1945-2019 Zonder Dick Woets was er geen Dicky Woodstock geweest

15:22 Zonder Dick Woets had het jaarlijkse muziekfestival Dicky Woodstock in Steenwijkerwold niet alleen heel anders geheten, maar was het mogelijk nooit zo groot geworden. De man wiens naam in 1989 werd geleend voor het festival, overleed vorige week vrijdag op 74-jarige leeftijd in Hospice Lotus in Zwolle.