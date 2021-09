‘Wielren-wethouder’ Zwartewaterland keihard onderuit in Limburg: met ambu naar ziekenhuis

Gerrit Knol kan zijn taken als wethouder van de gemeente Zwartewaterland de komende weken niet uitvoeren. Hij kwam afgelopen zaterdag ten val tijdens de Amstel Gold Race in Limburg. Hij heeft hierbij enkele fracturen opgelopen en verblijft in het ziekenhuis.

De wethouder was afgelopen zaterdag één van de deelnemers aan de 240 kilometer lange toerversie van de Amstel Gold Race. Na een paar kilometer kwam hij ‘onfortuinlijk in contact met een onvoorzichtige medefietser’, zo laat de gemeente Zwartewaterland in een persbericht weten. Hierdoor kwam hij hard ten val en moest hij per ambulance naar het Maastricht UMC gebracht worden.

Fracturen en kneuzingen

Hier werden enkele fracturen en kneuzingen geconstateerd. De wethouder hoeft daaraan niet geopereerd te worden, maar moet wel enkele dagen in het ziekenhuis verblijven. Het gaat volgens de gemeente Zwartewaterland naar omstandigheden goed met de wethouder.

De wethouder kan de komende tijd zijn werkzaamheden niet uitvoeren. Hoe lang dit precies duurt is nog onduidelijk. De andere twee wethouders, Maarten Slingerland en Harrie Rietman, nemen zijn taken tijdelijk over. Knol werkt de komende tijd met rust en fysiotherapie aan zijn herstel.

Fanatiek wielrenner

Knol is een fanatiek wielrenner en is jarenlang lid van wielervereniging Noordwesthoek in Hasselt. Hij werd in 2019 derde op het NK voor burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen. In 2016 werd hij Nederlands Kampioen in die wedstrijd.

