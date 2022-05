Wielrenner naar ziekenhuis na aanrijding met brommer bij De Wijk

Vollenhove kan weer laten zien wat er ‘typisch’ aan is: ‘Een kleine gemeen­schap die van alles wil’

Typisch Vollenhove – tot 2019 bekend als de Havendagen – gaat in volle vaart richting een tweede editie onder de nieuwe naam. Voorzitter Jan Bernhard Visscher neemt ons in vier vragen mee in aanloop naar het evenement in het Pinksterweekend.

23 mei