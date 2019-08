Wietplanten Jan en Jannie populairste onderwerp bij grote optocht Euifeest in Hasselt

Dat de organisatie er alles aan had gedaan om een extra grote optocht te krijgen, vanwege het 60-jarige jubileum van Oranjevereniging, was te zien. In lange tijd reden er niet zoveel - meer dan dertig - versierde wagens achter elkaar door de straten van Hasselt bij het Euifeest.

Minder zeiken

Deze editie weinig hooi op de wagens, maar veel op wietplanten lijkende planten zijn te zien. ,,Wel miljoenen pompen in een rotonde”, staat op een wagen met de voor Hasselt kenmerkende nagemaakte Zwartewaterbrug. Andere wagenbouwers geven als boodschap mee om in Hasselt is minder te zeiken – toiletten staan op de wagen – over de leegstand van winkels en het parkeren in de binnenstad en ‘positief vooruit te kijken’.

Volledig scherm Veel versierde wagens en auto‘s steken bij de optocht op de laatste zaterdag van het Euifeest de draak met het weghalen van de wietplanten door de politie. © Wilbert Bijzitter

De vanwege het jubileum gekozen Miss Euifeest zit in de eerste auto van de karavaan. Wagens vanwege veel inbraken in Hasselt, de komst van een Hasselter Knarrenhof en wagenbouwers die claimen de meteoriet in Hasselt te hebben gevonden, volgen. Publiek langs de kant van de weg geniet in het zonnetje en heeft een applaus over voor majorettes die na jaren afwezigheid weer meelopen bij de optocht.

De jubileumeditie van het Euifeest is verlopen zonder grote incidenten. Er is alleen enkele keren iets uit versierde straten gestolen. Zo is was een pop van directeur Anton uit De Luizenmoeder en uit een andere straat een schildknaap met galg kwijt, maar meestal kwamen deze spullen na een oproep op Facebook weer terug.

Zaterdagavond trekt vanaf 18.30 uur de bonte stoet van versierde wagens opnieuw door de straten van Hasselt.