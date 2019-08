Wietplanten Jan en Jannie uit Hasselt verdwenen: ‘We deden even boodschappen, politie haalde ze weg’

,,We hebben een boodschap gedaan in Staphorst. Mijn man keek toen we thuiskwamen of de wietplanten er nog stonden, maar ze bleken omgezaagd en weg te zijn. Hij is helemaal van streek”, zegt de 68-jarige Jannie. Jan gebruikt de plant om wietolie te maken zodat Jannie minder huidklachten heeft, maar door een anonieme melding dreigde de politie de planten weg te halen.