Wijkagent Hasselt waarschuwt na inbraakpiek: ‘Bijna op vakantie? Zet geen caravan voor de deur!’

Na een heuse inbraakpiek in Hasselt, waarschuwt wijkagent Betri Post inwoners oren en ogen open te houden. Maar liefst drie keer in een week werd ingebroken bij woningen van vakantiegangers. Daarnaast werden nog drie auto's gestolen in de stad.

‘Zet geen caravan voor de deur als je bijna op vakantie gaat’. Dit adviseert Bertri Post, wijkagent van Hasselt, na een serie inbraken in de stad. De afgelopen weken werd bij zeker drie woningen ingebroken. Daarnaast zijn ook drie auto’s gestolen. Meerdere bewoners waren op vakantie, waardoor inbrekers hun gang konden gaan, constateert de wijkagent. ,,Ik zie nu veel caravans op de oprit staan, maar dat is voor inbrekers ook een signaal dat de mensen die er wonen snel op vakantie gaan. Dat is niet slim en maakt het voor inbrekers gemakkelijk”, waarschuwt Post.

Auto's

De laatste weken zijn in Hasselt twee bestelwagens van het merk Volkswagen gestolen en is geprobeerd in te breken bij een bedrijf en auto. Vorige week woensdag slaagden twee inbraken bij woningen, waarbij bij een inbraak aan de Ruif ook een Audi A3 gestolen is.

Piek

,,Bij twee van de inbraken waren de bewoners op vakantie. Bij veel woninginbraken waren de bewoners zichtbaar afwezig en brandde er geen licht. De woningen waarbij is ingebroken zijn behoorlijk doorzocht”, zegt wijkagent Post. ,,Voor Hasselt is dit absoluut in piek. Drie inbraken in een week is echt veel. Iedereen moet de oren en ogen goed openhouden en bij een mogelijke verdachte situatie meteen 112 bellen.”

Post heeft niet meteen een verklaring waarom juist in Hasselt deze periode veel inbraken waren. ,,In Zwartsluis en Genemuiden speelt dit bijna niet. Hasselt ligt wat centraler en dichter bij de snelweg en dat is beter voor inbrekers. Ik merk niet dat de mensen in Hasselt echt onrustig zijn, maar het leeft wel.”

Tips