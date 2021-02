Wijkje in aanbouw in het Steenwijkse Kornputkwartier dat langzaam uitdijt

video Station­loop verrast vrijwilli­gers in Dalfsen en Ommen met dobbelspel: tegen de verveling in coronatijd

1 februari Of de Stationloop van Ommen naar Dalfsen dit jaar op de laatste woensdag van mei wel doorgaat is zeer de vraag. Daarover neemt de organisatie later deze maand een besluit, vertelt voorzitter Bernhard Kootstra. Zo’n 120 vrijwilligers kregen zaterdag een opkikkertje in deze crossloze coronatijden, per post. Speaker Henk Borgmeijer kreeg bezoek van Kootstra zelf.