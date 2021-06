Wijkraad Staphorst Noord: Geen seniorenwoningen bij nieuw Dienstencentrum

Nederland-Oostenrijk betekent ook strijd in huize De Jonge in Blokzijl

17 juni Als Nederland en Oostenrijk vanavond aftrappen in de Johan Cruijff ArenA, zitten Steven en Brigitte de Jonge in Blokzijl gespannen voor de buis. De voetbalwedstrijd op het EK is ook hun tweestrijd, al is er geen angst dat het in hun woning aan de Rietvink uit de hand zal lopen.