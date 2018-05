Willemsoord-IJhorst gestaakt: 'zand erover'

Het duel in de vijfde klasse werd zondagmiddag bij een 0-5 stand na schermutselingen tussen technische staf van IJhorst, die van Willemsoord, een clubfotograaf en het publiek door scheidsrechter Ale Zuidema (58) voortijdig beëindigd. ,,Vanuit mijn ooghoek zag ik dat aan de kant van het veld met water naar elkaar werd gegooid. En hoewel het warm was bepaald niet op een leuke, enthousiaste manier. Het werd dreigend. Ik kan dan best een rode kaart aan leden van de technische staf geven, maar ja, dan staan ze achter het hekje tussen het publiek. Nee, stoppen leek me het beste."

Opstootjes

Nadat het uit de hand liep - de leider van IJhorst zou mot hebben met een clubfotograaf van Willemsoord, omdat die weer het gedrag van de trainer hekelde - stapte Zuidema van het veld. Een afkoelingsperiode zag de Friese leidsman niet zitten, met name omdat de opstootjes aan het rand van het veld of net daarbuiten plaatsvonden. ,,In het veld ging het prima, maar ook dit hoort bij het handhaven van de veiligheid. Het was overigens geen enorme knokpartij en veel publiek was er niet. Het stadion van Willemsoord zat niet vol, laat ik het zo zeggen. Maar zoiets hoort natuurlijk niet."

Megascore

IJhorst-voorzitter Harry Meijer was op zondagmiddag elders, toen hij via social media vernam dat het duel van het vlaggenschip in Willemsoord op een nare manier eindigde. Zijn ploeg stond dan wel met 0-5 voor, maar om nog een kans op promotie te maken was een megascore vereist en de aanvallers waren naarstig op zoek naar nog meer doelpunten. Het kan zijn dat daardoor de gemoederen wat hoger opliepen: wedstrijden met een dergelijke stand kabbelen doorgaans richting het einde. ,,Maar neemt niet weg dat dit belachelijk is", zegt Meijer. ,,Je hebt meerdere lezingen van een verhaal, maar het blijft belachelijk. Ik ga in gesprek met betrokkenen om te achterhalen wat er nu precies gebeurd is. En wacht het besluit van de KNVB af."

'Duwerij'

Zuidema fluit nu zo'n acht jaar KNVB-wedstrijden, nadat hij tot zijn vijftigste zelf voetbalde. Hij maakte dit nog niet eerder mee. Wel legde de leidsman uit Dronryp eens een wedstrijd tussen Robur Harlingen en sc Bolward stil nadat supporters de bal niet terug wilden geven. ,,'Dat wordt duwerij', dacht ik al, net als nu. We zijn naar binnen gegaan en het bestuur van Robur heeft toen omgeroepen dat supporters van een bal buiten de lijnen af moesten blijven of direct terug moesten geven. Opgelost." Ook Zuidema brengt net als beide verenigingen rapport uit bij de KNVB, mits hij het voor elkaar krijgt het nieuwe digitale wedstrijdformulier van de bond in te vullen. ,,Dat werkt niet altijd even goed, en ik krijg vaak een foutmelding."

Zand erover