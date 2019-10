Willemsoord schiet met ‘protesttoernooi’ SV Hielpen te hulp

Politiek in Zwartewa­ter­land wil duidelijk­heid over leerplich­ti­ge kinderen schuilge­zin Ruinerwold

25 oktober De fractie van het CDA in Zwartewaterland wil van het college van B&W weten hoe het precies zit met de leerplicht in de gemeente na de gebeurtenissen in Ruinerwold. Vader Gerrit Jan van D. heeft met zijn kinderen in het verleden in Hasselt en Zwartsluis gewoond en er zijn twijfels of de kinderen naar school gingen of thuisonderwijs kregen.