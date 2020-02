Willemsoorder Sietze van Hemmen raadsgriffier in gemeente Ooststellingwerf

Drs. ing. Sietze van Hemmen was raadslid in de gemeente Steenwijkerland. Hij zat van begint 2013 tot najaar 2017 voor de ChristenUnie in de gemeenteraad en stopte omdat hij het raadswerk niet meer kon combineren met zijn fulltimebaan als projectleider bij de gemeente Weststellingwerf, zijn activiteiten voor Thorbecke, het Zwolse adviesbureau voor publieke organisaties en een jong (pleeg)gezin.