Willy nog steeds in shock na bizar ongeval in Willemsoord: ‘Onze Asterix- en Obelixsteen heeft mij gered’

Willy en haar echtgenoot Ton waren net thuis toen het gebeurde. ,,Ik zat in de kamer te relaxen op de bank en ineens kwam al het puin en het glas naar binnen. Er lag een hele grote zwerfkei voor ons huis en die heeft me gewoon gered, want die was zeven meter verschoven. De enige plek die nog schoon was in de woonkamer was de plek waar ik zat. Het besef dat het heel anders af had kunnen lopen, dat spookt nog steeds door mijn hoofd.”