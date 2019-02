Windmolens herrijzen aan horizon van Rouveen

VideoRouveen krijgt drie windmolens terug. Moderner dan de vorige en goed voor de 15 miljoen kWh groene stroom per jaar. Dat is genoeg voor ongeveer achtduizend huishoudens.

Met man en macht plaatsen gespecialiseerde medewerkers van het bedrijf Lagerwey uit Barneveld deze dagen drie nieuwe windturbines aan de Uithofsweg in Rouveen-Oost. Het zijn de robuuste opvolgers van de begin vorig jaar ontmantelde windmolens.

,,Een jaartje zonder de aanblik van de drie windturbines. De tijd stond even stil. De oude molens stonden er vijftien jaar. Ik ben blij dat het silhouet terugkomt'', zegt directeur Johan van Reel van het exploiterende plaatselijke bedrijf Spoorwind uit Rouveen.

Hij kijkt met weemoed terug naar de oude molens. ,,Het waren de eerste windmolens van Overijssel en ook onze eerste turbines. Ik heb ze gemist en het grappige is: ook veel mensen zeggen dat. Ze zijn een jaar weg geweest. Veel kinderen keken - als ze naar school moesten fietsen - even naar onze molens om te kijken hoe de wind staat. Dat kunnen ze vanaf volgende week weer.''

Van Reel is de komende dagen naar eigen zeggen vaak op het bouwterrein te vinden. ,,Reken er maar op dat het hier de komende dagen een komen en gaan wordt van nieuwsgierigen. De opbouw van een dergelijk groot bouwwerk spreekt velen tot de verbeelding.''

80 meter

Lagerwey bouwde de onderdelen, en gespecialiseerd personeel van dat bedrijf takelt ze de komende dagen de lucht in. De nieuwe turbines, met een ashoogte van 80 meter en een wiekhoogte van 50 meter, wekken tot 50 procent meer energie op dan de drie afgebroken molens. Medio volgende week is de eerste turbine in gebruik. De andere twee volgen spoedig. ,,We waren vijftien jaar geleden de eerste die windturbines bouwden in Overijsel. Dat was toen de levensduur van een windmolen. De drie nieuwe die we nu bouwen gaan zeker twintig jaar mee'', weet Van Reel. En ze leveren twee keer zoveel energie op.

Uitbreiden

Het bedrijf Spoorwind is ook de eigenaar van de acht molens even verderop in de gemeenten Dalfsen en Ommen. En er ligt volgens Van Reel nog meer in het verschiet. ,,We kijken als Windspoor om ons heen en willen verder uitbreiden.''

Burgerparticipatie heeft de Rouveense ondernemer hoog in het vaandel. Daarom pakt hij de exploitatie van de drie nieuwe molens heel anders aan. ,,Windmolens op de ouderwetse manier exploiteren, dat gaat niet meer. Dit heeft de toekomst'', zegt Van Reel over de verkoop van zogeheten winddelen.

Via Windcentrale, waarmee Spoorwind een samenwerking heeft, kunnen belangstellenden, een winddeel kopen. Daarmee worden ze niet alleen samen eigenaar van de molens, maar kunnen ze ook hun eigen duurzame energie opwekken. Windcentrale garandeert een rendement van 6 procent op jaarbasis. De stroom die een winddeel opwekt, wordt verrekend met de energierekening van de eigenaren. Een winddeel zal naar verwachting 225 euro kosten en jaarlijks 500 kWh opleveren, tenminste twintig jaar lang.