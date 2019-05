Windmolens Staphorst tóch in De Lommert, tegenstanders vol onbegrip

Julian (14) uit Steenwijk beleeft zijn ultieme jongens­droom: ballenjon­gen bij Ajax-Spurs!

7 mei Julian Langezaal (14) kon er even geen woorden voor vinden, toen hij van zijn vader hoorde dat hij woensdagavond ballenjongen in de Johan Cruyff ArenA mag zijn. De jongen uit Steenwijk ziet zijn sterren van wel heel dichtbij, hoopt dat Ajax van Tottenham Hotspur zal winnen, maar heeft sportiviteit ook hoog in het vaandel staan. ,,Ik zal als ballenjongen niet gaan tijdrekken zoals ze in Spanje of Italië mag doen.”