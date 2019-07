Windpark Staphorst gaat Bovenwind heten

Video Race tegen de klok om voldoende studenten onder dak te krijgen in Meppel

21 juli Het wordt een race tegen de klok, want als begin september het studiejaar weer begint, moeten de in totaal 110 nieuwe studentenkamers in Meppel er helemaal klaar voor zijn. ,,Het wordt kiele kiele", zegt Ruben Hoekema die samen met zijn vader een monumentale boerderij in Kolderveen ombouwt tot 14 kamers. ,,Ze zijn allemaal al verhuurd.”