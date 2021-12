Winkeliers in Steenwijk proberen met ludieke actie mensen lokaal te laten kopen: ‘Hart onder de riem nodig’

Op valreep haastkopen voor kerst in centrum van Steenwijk: ‘Geen tijd voor een loempia’

,,Nee, nu niet naar de drogist, lieverd”, zegt de moeder beslist en ze trekt haar tienerdochter mee de Oosterstraat in. ,,Daar kunnen we altijd nog naar toe. Dat is een essentiële winkel.” Geen tijd te verliezen op D-Day in coronatijd. Funshoppen? Nou, laat die fun maar zitten. Dit is haastkopen voor gevorderden. En dóórrr, voordat het te laat is.

