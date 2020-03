Winkeliers Vollenhove gaan samen gratis bezorgen

Bijna twintig winkeliers uit Vollenhove hebben een gezamenlijke bezorgservice opgezet. In ieder geval tot 6 april , de datum dat in ons land de maatregelen in verband met het coronavirus van kracht zijn, bezorgen ze bestellingen gratis aan huis.

‘Winkeliers komen naar jou toe als je niet meer naar Vollenhove kunt komen', is de slogan waaronder ze de bezorgservice aanbieden. Die geldt niet alleen voor inwoners van het voormalige Zuiderzeestadje. De bezorgingen vinden plaats in een straal van ongeveer vijftien kilometer rondom Vollenhove en dat betekent dat ook inwoners van Sint Jansklooster, Blokzijl en de polderdorpen Kraggenburg en Marknesse er van kunnen profiteren.

Kwetsbare groepen

,,Nadat het idee spontaan was opgekomen bij Karina Hoeve van Zus & Zoos hebben we het in de groepsapp van onze winkeliers gegooid en steeds meer collega's hebben zich aangesloten. Kijk, er komen nog genoeg mensen in de winkels, maar ouderen en andere mensen die tot de kwetsbare groepen worden gerekend zullen minder makkelijk de deur uitgaan. Die kunnen wij op deze manier helpen’’, zegt slager Barry Heetebrij. ,,We willen er graag voor onze klanten zijn.’’

Wie voor 12 uur 's middags een bestelling plaatst, heeft die nog dezelfde dag in huis. ,,Op dit moment zijn we bezig om de bezorging zo effectief mogelijk te organiseren. Als ondernemers moeten we van elkaar weten wat en waar afgeleverd moet worden. Er wordt gedacht aan een centraal verzamelpunt van waaruit we gaan bezorgen’’, zegt Heetebrij. De slager geeft toe dat vooral de verszaken hier profijt van zullen hebben. ,,Kleding of een gerepareerde fiets zul je misschien niet zo snel laten bezorgen, maar de fietsenmaker doet wel mee omdat hij een bus heeft voor de bezorging. Zo vormen de Venose ondernemers een front.’’

Voordeur