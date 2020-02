Witte Paarden is blij met bouw van vijf nieuwe woningen

update - poll College Zwartewa­ter­land spat uit elkaar

31 januari Na een regeerperiode van nog geen twee jaar is het college van burgemeester en wethouders in Zwartewaterland uit elkaar gespat. ChristenUnie en SGP hebben het vertrouwen opgezegd in coalitiepartner BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) en wethouder Albert Coster.