WOII gezien door de bril van leerlingen basisscholen Zwartewaterland

Samen met leden van fotoclub Positief uit Hasselt hebben de leerlingen oorlogsverhalen ‘vertaald’ in beelden van nu. De verhalen gaan over diverse onderwerpen, zoals het verstoppen van onderduikers, dwangarbeid, deportatie van Joden, het inleveren van radio’s, de melkstaking aan de Kamperzeedijk en de bevrijding door de Canadezen. Burgemeester Bilder verleende zijn medewerking aan een foto die de bevrijding in Zwartsluis opnieuw tot leven bracht. Met de burgemeester op het balkon en met roodwitblauwe vlaggetjes zwaaiende kinderen werd de klok 75 jaar teruggedraaid.

Boekje

De verhalen en foto’s zijn ook gebundeld in een boekje, dat tijdens de tentoonstelling verkrijgbaar is voor 15 euro bij de receptie in het gemeentehuis. Het project ‘Oorlogsverhalen in beelden van nu’ maakt deel uit van het cultuureducatieprogramma in het schooljaar 2019/20 van de gemeente Zwartewaterland. Alle zestien basisscholen in de gemeente nemen deel aan een breed aanbod culturele lessen. Het educatieproject met de basisscholen is één van de eerste activiteiten in Zwartewaterland rondom de herdenking van 75 Jaar Vrijheid.