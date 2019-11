Wonen in een eeuwenoud schoolgebouw? Met een goed plan kan het in Genne

De grote interesse verbaast de wethouder niet. ,,Het is natuurlijk een bijzonder gebouw, met een bijzonder verhaal in een bijzondere omgeving’’, zegt hij over het pand dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat. Het is de bedoeling dat de toekomstige koper de karakteristieke elementen, zoals de hoge ramen, in ere houdt. Het Oversticht is gevraagd om de bijzondere elementen van het pand te beschrijven en aan te geven wat wel en niet is toegestaan bij bouwkundige aanpassingen.