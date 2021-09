Wonen krijgt meer aandacht in gemeente Zwartewaterland: ‘Het belangrijkste thema’

Komende jaren duizenden nieuwe woningen in Steenwij­ker­land: ‘Voorzie­nin­gen op peil houden’

25 september In Steenwijk is de komende jaren volgens de gemeente ruimte voor zo’n 2000 nieuwe woningen. Daarmee moet niet alleen de lokale vraag naar huizen, maar ook de bovenregionale vraag worden ingevuld. In de omliggende dorpen komen ook extra woningen, wat neerkomt op in totaal zo'n 2900 woningen in de gemeente.