Wonen met zorg op plek voormalig kulturhus Zwartsluis

Het is de volgende stap van de vastgoedondernemers Geert en Hermen Terwel, die woonzorgcentrum De Schans en het naastgelegen pand van het kulturhus in 2014 hebben aangekocht. Daarmee werd de ouderenhuisvesting in Zwartsluis gered. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in De Schans, waar IJsselheem zorg aanbiedt. Het pand is voorzien van nieuwe buitenmuren en de verpleegplekken en 48 kamers zijn gemoderniseerd. Twee verdiepingen zijn verbouwd tot kleinschalige woonvormen voor dementerenden.