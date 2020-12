Wonen op de plek waar tientallen jaren werd gezwommen in Nijeveen

Meppel biedt kind met probleemge­drag time-out van school

6 december Wie op school niet meer te handhaven is, kan in Meppel terecht op het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC). Kinderen die hier geplaatst worden volgen een kort, maar intensief traject gericht op terugkeer in de klas. Jaarlijks worden hier veertig tot vijftig kinderen opgevangen. Het concept bestaat in het voortgezet onderwijs al langer, maar de locatie Meppel is pas de tweede in het land die zich richt op basisschoolkinderen.