Wonen waar eens de dominee preekte

Waar eens de dominee Gods Woord verkondigde, wordt over pakweg een jaar gewoond. De voormalige gereformeerde kerk aan de Onnastraat in Steenwijk en kerkelijk gebouw De Schutse worden omgebouwd tot een woon- en zorgcentrum met 38 appartementen.

De slopers gaan stevig tekeer. De bankjes zijn er al uit gesloopt, de plaats waar de preekstoel zat is nog goed zichtbaar. De buitenkant van de kerk met fraaie glas-in-loodramen en kenmerkende spits blijft wel fier overeind staan, want het kerkgebouw uit 1922 heeft een monumentale status.

De luidklok verhuist naar de Sint Clemenskerk. Wat er exact mee gaan gebeuren is nog niet bekend. Twee jaar geleden is het orgel al verwijderd en voor tienduizend euro verkocht aan een kerkelijke gemeente in Litouwen. Na de sloopwerkzaamheden kan de daadwerkelijk bouw van de 38 appartementen beginnen. De oplevering is in de loop van volgend jaar.

De verkoop van kerk en De Schutse heeft 545.000 euro in het laatje gebracht. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente vond twee kerkgebouwen een te zware financiële belasting. Dat kon bruin niet trekken. Na overleg werd besloten om de Sint Clemenskerk ‘om te dopen’ tot PKN-kerk en de Gereformeerde kerk in de verkoop te doen.

Verliefd

De exploitatie van het te realiseren woon- en zorgcentrum gebeurt door de Valuas Zorggroep. Het doel is de kerk zo te verbouwen, dat het later in de oude staat teruggebracht kan worden. ,,We zijn helemaal verliefd geworden op deze prachtige kerk”, zegt Andrea Reidsma, directeur van de zorgaanbieder. ,,Wij vinden alleen karakteristieke panden geschikt. Zo hebben we in Zeist Villa Pavia, in het Friese Aldeboarn Boarnsterhim State en in Oirschot het klooster Groot Bijstervelt.”

Valuas is er onder meer voor mensen met een redelijk intensieve zorgvraag. ,,Je moet hierbij denken aan mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dat kunnen mannen en vrouwen zijn met geheugenproblematiek, Parkinson of spierziekten”, aldus Reidsma. Valuas doet aan zorg in de nabijheid en 24-uurs zorg. ,,We zijn er ook voor mensen met een kleine zorgvraag, denk aan herstelzorg die iemand nodig kan hebben na bijvoorbeeld een gebroken heup. Een verblijf bij ons kan dus permanent, langdurig en tijdelijk zijn.”

Aandacht