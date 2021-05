Woningbouw IJhorst stap dichterbij

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Nunspeet gunstige uitschie­ter in dagelijkse coronacij­fers, veel besmettin­gen in Staphorst

19:43 De gemeente Nunspeet is vandaag de gunstige uitschieter bij de coronacijfers in Oost-Nederland. In deze gemeente zijn 3,6 positieve tests per 100.000 inwoners vastgesteld. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de gemeente Staphorst met 122,5 besmettingsgevallen op 100.000 inwoners.