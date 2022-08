Yfke de Dood vindt aangereden otter bij Giethoorn: ‘Hij stierf in mijn armen’

Op de Beulakerweg bij Giethoorn is maandag een otter aangereden. Het beestje werd gevonden en opgevangen door voorbijrijder Yfke de Dood. ,,In eerste instantie dacht ik: misschien gaat hij het nog wel redden.”

Toen ze ineens iets groots zag liggen op de weg, reed ze net Giethoorn uit. Het leek volgens De Dood alsof het nog niet heel lang geleden was dat het beestje was aangereden. Er was weinig aan de otter te zien. ,,Er kwam alleen wat bloed uit zijn mond.”

De otter heeft de aanrijding niet overleefd. De Dood heeft samen met een andere voorbijganger de otter van de weg gehaald. Uiteindelijk is het zoogdier in haar armen overleden. ,,Ik was er ondersteboven van”, zegt ze.

Wat doet dit met de populatie otters? Volgens otterexpert Johan Spinders overlijdt zo’n 25 procent van de totale hoeveelheid otters. ,,Maar dat vormt geen gevaar voor de populatie, want die is juist aan het stijgen.” ,,De Weerribben en de Wieden zijn het kerngebied van de otter”, vertelt Spinders. Organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten doen er zo veel mogelijk aan om de aanrijdingen te voorkomen, zoals afrastering van de weg.

Voor De Dood was het een waardevol moment, omdat ze de dieren altijd ziet ronddartelen in haar buurt. ,,Het is heel bijzonder om zo’n mooi dier dan vast te houden. Ik heb nog meer respect en ontzag voor deze dieren gekregen.”

Het zoontje van 4,5 jaar van De Dood zat ook in de auto toen ze het dier tegenkwamen. ,,Hij was onder de indruk. Aan de andere kant was hij ook nuchter, omdat hij het wel gewend is. Hij heeft wel eens geassisteerd bij een keizersnede van onze schapen.”

De otter is opgehaald door Natuurmonumenten. Er wordt dna afgenomen om te kijken of het dier was geregistreerd.